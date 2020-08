Mehdi Carcela de nouveau sur le banc, Philippe Montanier s'explique

L'international marocain est encore resté sur le banc pendant 90 minutes ce dimanche lors du partage entre le Standard et Genk (0-0).

Mehdi Carcela n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison avec le Standard de Liège. Considéré pourtant comme l'un des meilleurs joueurs de Jupiler Pro League, le milieu offensif âgé de 31 ans est une nouvelle fois resté sur le banc des remplaçants ce dimanche à Sclessin. "Il n'est pas le seul à jouer. J'ai 25 joueurs à ma disposition et mon onze compte le joueurs les plus performants du moment", a expliqué Philippe Montanier. "Mehdi commence à retrouver ses sensations et nous aidera bientôt. La saison est longue et ne se résume pas à trois journées", a lâché le technicien français.

Déjà orpelin de Samuel Bastien, décisif lors des deux victoires contre le Cercle et Waasland-Beveren, le matricule 16 a éprouvé beaucoup de difficultés dans les seize derniers mètres contre Genk. Mehdi Carcela aurait peut-être pu débloquer la situation ou apporter du danger en fin de rencontre. "Aurait-il apporter plus de vitesse et de créativité en fin de rencontre ? Peut-être ou peut-être pas, personne ne le saura. Je n'ai aucun problème avec Mehdi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup mais j'utilise les joueurs selon la forme du moment. Il viendra nous aider par la suite, ne vous inquiétez pas", a ajouté l'ancien coach de Lens.

Nicolas Gavory a également évoqué Carcela. "Tout le monde sait c'est un joueur de haut niveau. Mais c'est l'entraîneur qui décide. Je peux seulement dire que Mehdi se porte bien", a déclaré le Français.