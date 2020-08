Martinez va devoir se creuser la tête

La Ligue des Nations approche à grands pas et Roberto Martinez va devoir concocter une sélection qui pourrait très bien être inédite. Explications.

C'est ce mardi, au Centre National de Tubize, que Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les deux prochaines rencontres de la Ligue des Nations au Danemark (5 septembre) et face à l'Islande (8 septembre). Une sélection qui pourrait être inédite et qui a donné des sueurs froides à Roberto Martinez.

Le gros problème de Martinez, ce sera de jongler avec les différentes formes des uns et des autres. Les joueurs de Jupiler Pro League ont déjà repris le championnat, d'autres sont en pleine préparation et ne reprendront pas en même temps: la Premier League reprendra le 12 septembre, la Bundesliga le 18 comme la Serie A, Romelu Lukaku sort d'une campagne européenne assez éprouvante alors que les joueurs de Ligue 1 ont retrouvé les terrains cette semaine.

Cela peut paraître anodin, mais point de vue de la préparation physique ces joueurs ne sont pas au même niveau et ce sera le grand défi de Martinez: avoir un groupe au même niveau physique. Pour le reste, Martinez pourrait avoir quelques autres soucis.

Courtois et Mignolet sont sélectionnables, Matz Sels est lui blessé et devrait être remplacé par Van Crombrugge dans la sélection. Koen Casteels sera le quatrième gardien.

En défense, Plus de Kompany pour cause de retraite et Thomas Vermaelen est légèrement blessé. Vertonghen est prêt, tout comme Alderweireld, Boyata et Denayer. Il restera une place à prendre qui pourrait revenir à Vanheusden, même si ce dernier n'a pas encore joué cette saison.

Sur les côtés, Thomas Meunier est blessé. Sa présence en sélection est toujours incertaines. Par contre Castagne rentrera en ligne de compte, tout comme Thorgan Hazard et Yannick Carrasco.

Pour le reste de l'équipe, tout le monde est prêt que ce soit au milieu ou en attaque. Certaines questions sont tout de même à poser: Quid de Yari Verschaeren ? Est-ce que Benteke et Batshuayi méritent encore la sélection, mais en même temps quelles sont les colutions alternatives? Les premières réponses, c'est pour ce mardi 13h00.