Rien ne va plus à Malaga, Orlando Sa et ses coéquipiers vont devoir faire des efforts s'ils veulent rester

En proie à d'importantes difficultés financières, le club espagnol

En grosse difficulté financière, Malaga, où évolue l'ancien Standardman Orlando Sa, a lancé ce lundi une procédure de licenciement collectif afin d'économiser cinq millions d'euros pour rentrer enfin dans les clous des exigences financières de la Ligue de football professionnelle espagnole qui chapeaute la Liga et la D2. La restructuration touchera les joueurs dont certains devront accepter de fortes diminutions de salaire ou être licenciés.

"Le club a été obligé de prendre des décisions difficiles ces derniers mois. Dans ce cadre, la restructuration touchera directement la première équipe masculine", est-il écrit dans le communiqué du club espagnol. "Cette nouvelle restructuration rejoint le plan économique qui a pour but de sortir le club blanquiazul de la situation financière compliquée dans laquelle il continue d'être immergé, malgré les récents efforts."

"Le Malaga CF se voit obligé de franchir ce pas pour le bien de l'entité et espère que les abonnés et supporters de Malaga comprendront et soutiendront ce nouvel effort, dont l'unique objectif est de créer une structure supportable et compétitive, pour rendre au Malaga CF son enthousiasme perdu", a justifié la direction.

D'après la presse espagnole, une douzaine de joueurs doivent revoir leurs salaires à la baisse d'environ 80 à 90 %, ou quitter le club.