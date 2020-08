Lionel Messi, l'annonce choc: il veut partir GRATUITEMENT du FC Barcelone !

On va encore parler de l'éventuel départ de Lionel Messi pendant des semaines, mais selon certaines sources il est plus proche que jamais de quitter son club de toujours.

Le cas de Lionel Messi fait trembler le FC Barcelone, et voici une nouvelle annonce qui pourrait mettre encore un peu plus les Catalans dans l'embarras. D'après TYC Sports, l'Argentin aurait signifié par fax non seulement son désir de quitter le Barça, mais surtout d'activer la clause qui lui permettrait de le faire gratuitement.

Du coup, cette nouvelle pourrait faire le bonheur de plusieurs équipes européennes qui pourraient payer le salaire de l'Argentin: L'Inter, Manchester United, le PSG ou encore Manchester City.