La Pro League a évité la catastrophe : le mercato belge n'avait pas été officiellement prolongé !

Le mercato européen est censé se tenir jusqu'au 5 octobre prochain. C'est du moins ce sur quoi comptent bien les clubs de D1A et D1B. Petit problème : le mercato belgo-belge n'avait pas été intégré à cette mesure !

On a frôlé une catastrophe 100% belge : alors que le mercato de nos championnats devait se tenir jusqu'au 5 octobre pour permettre aux clubs de parer au mieux à la crise du coronavirus qui a chamboulé les programmes estivaux, Het Nieuwsblad nous révèle ce mercredi que la Pro League avait omis d'inclure ces nouvelles dates dans le règlement de la saison 2020-2021.

Concrètement, cela signifie que les transferts entre clubs belges n'auraient plus pu être effectués au-delà de la date habituelle du 31 août à minuit (les transferts internationaux, eux, n'auraient pas été concernés, la FIFA ayant annoncé la mesure au niveau international). C'est la BFFA (Belgian Federation of Football Agents) qui s'est rendu compte de l'oubli et l'a communiqué à la Pro League, qui a désormais une petite semaine pour corriger le tir. Ce sera fait, mais on a évité de sérieuses complications ...