Bruges et Genk ont loupé leur début de saison: "Les petits clubs profitent des huis clos"

Ce dimanche, Bruges et Genk se retrouvent pour un match au sommet sur papier, mais un peu moins si l'on tient compte du classement et du bilan des deux équipes.

Ce dimanche, c'est un match au sommet qui se jouera entre le KRC Genk et le Club de Bruges. Les deux équipes ne sont pour le moment pas encore au sommet de leur art, si au sommet du classement et Joakim Maehle, joueur de Genk, en a bien conscience.

Le Danois sait que Bruges est légèrement malade mais ce n'est pas pour cela que cette rencontre sera une promenade de santé. "La valeur de Bruges ne correspond pas à son classement", explique le défenseur dans Het Belang Van Limburg. "Je m'attends à une rencontre serrée dès le début".

Il faut dire que Genk ne rassure pas non plus, avec son bilan de 5 points sur 9. Maehle se tourne vers l'excuse du moment: "Les petits clubs profitent des huis clos. Le petit pourcentage que nous apportent nos supporters, nous ne l'avons plus, et nous l'avons ressenti contre OHL."

Il veut cependant relativiser les résultats: "Après notre mauvaise prestation contre OHL, il y a eu une belle réaction du groupe au Standard. Nous nous sommes déplacés à Zulte Waregem et à Sclessin, et ce bilan de 4 sur 6 est un bon bilan. Beaucoup d'équipes ne réussiront pas cela."