Kompany reste fier : "Mes gars ont montré un tel feu, un tel état d'esprit"

Pas encore de victoire pour le coach Kompany mais un deuxième partage consécutif. Pour autant, il y a du mieux, comme l'a souligné l'entraîneur des Mauves.

Malgré le résultat et malgré une première période très compliquée, Vincent Kompany estimait que le jeu du RSC Anderlecht était en net progrès ce vendredi : "Notre moins bonne première période ? Pas du tout. On a cherché la faille, les espaces à exploiter. Oui, leur pressing était impressionnant, mais le nôtre aussi. C'était un match avec beaucoup de rythme", pointe l'entraîneur des Mauves. "Mais à partir du moment où je vois ce même feu et cet état d'esprit chez mes joueurs, je ne les lâcherai jamais, je serai là pour eux et je le leur ai dit".

La pression ostendaise aura fait craquer Anderlecht dans la première demi-heure. "Mais on sait que ce style de jeu nous crée des espaces. Je savais également qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir. Malheureusement, le score ne nous a pas rendu service. Par la suite, on a pu trouver les espaces, créer du danger et des combinaisons", se réjouit Kompany.

"J'ai vu des choses sur lesquelles on peut se baser pour travailler. C'est un groupe très jeune, avec plusieurs joueurs de 18 ans, et pourtant ils nous ont donné tellement ce soir. J'ai été joueur assez longtemps pour savoir que revenir de 2-0 est très difficile", insiste-t-il. "Et pourtant, on avait le sentiment qu'on pouvait en marquer un troisième".