Pro League : Courtrai stoppe la bonne forme du Cercle, OHL empoche sa première victoire

Le quatrième journée se poursuivait ce samedi avec les rencontres Cercle-Courtrai et Waasland-OHL.

Le Cercle de Bruges s'est incliné à domicile contre Courtrai 0-1. Après un beau six sur six face à l'Antwerp et Malines, les hommes de Paul Clement n'ont pas réussi à aligner trois victoires d'affilées.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Selemani à la 67e minute de jeu. Cette courte victoire permet aux Courtraisiens de prendre provisoirement la quatrième place du championnat avec sept points.

Premier succès pour OHL

OHL a enfin été récompensé de ses efforts. Avec un bilan difficile de deux sur neuf, les Coalisés se déplaçaient à Waasland-Beveren dans le but de ramener une première victoire.

L'équipe de Marc Brys a ouvert la marque à la 30e minute grâce à Mercier. Mais les Waeslandiens ont recollé au score en début de seconde période grâce à Efford (51e).

Cela n'a pas empêché OHL de réagir et de reprendre l'avantage grâce à Kotysch peu avant l'heure de jeu, avant qu'Henry ne scelle le score final à 1-3 durant les arrêts de jeu.