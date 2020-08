Eupen craque en fin de rencontre face à Saint-Trond

Ce samedi après-midi, Eupen recevait Saint-Trond pour le compte de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Après deux partages et une défaite, Eupen est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Les Pandas ont prévenu, ils veulent réaliser la meilleure saison de leur histoire, et pour cela il faut prendre des points rapidement. De son côté, Benat San José reconduisait la même équipe qui était allée partager l'enjeu à Courtrai vendredi dernier. Côté trudonnaire, deux changements de le onze de Kevin Muscat, Buatu remplace Teixeira suspendu et Jhonny Lucas prend la place de Darkin sur le flanc gauche.

Le round d'observation n'aura pas duré longtemps dans cette partie. Après une première tentative à distance de Musona (4e) captée par Steppe, Eupen ouvrira la marque via Ngoy, bien servi par Ndry (13e), 1-0.

Néanmoins, les Pandas se retrouveront à dix après intervention du VAR. Jonathan Héris recevra un carton rouge pour sa faute sur Santiago Colombatto (26e).

Pourtant bien rentré dans sa rencontre, Eupen subira ensuite. En supériorité numérique, les Trudonnaires pousseront afin d'égaliser mais n'y parviendront pas. Eupen mènera 1-0 à la pause.

Les Canaris débuteront cette seconde période tambour battant, De Wolf sera d'ailleurs mis à contribution sur une tête de Mmaee (52e) et un tir de Colidio (53e). Les Trudonnaires joueront le tout pour le tout à dix minutes du terme et cela finira par payer. À force de reculer, Eupen verra les visiteurs revenir au score. Le STVV obtiendra un penalty après une faute de Poulain sur Suzuki dans la surface. Le Japonais se fera justice lui-même et égalisera (85e), 1-1. Buatu ne sera pas loin de doubler la mise de la tête mais le ballon passera juste au-dessus (90e).Le score ne bougera plus, Eupen partage donc l'enjeu face à Saint-Trond (1-1).