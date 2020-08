Bölöni n'a que faire des critiques: "Ce dimanche, seule la victoire comptait"

La Gantoise a enfin pris ses premiers points de la saison en l'emportant contre le FC Malines. L'entraîneur des Buffalos la voulait, plus que n'importe quoi d'autre.

Pour Laszlo Bölöni, une seule chose était importante après le 0 sur 9: prendre les trois point avant la pause internationale. "Le résultat était le plus important", a expliqué le Roumain en conférence de presse. "Je suis donc content de cette victoire. On devait faire plus de passes? Plus de ceci ou de cela? Tout cela ne m'intéressait pas aujourd'hui. La victoire était plus importante que tout, je le répète."

"Une rencontre difficile nous attendait. Malines est une bonne équipe, assez agressive, avec une bonne dynamique et une bonne organisation. Dans la situation où nous étions, il y avait de la pression sur nos épaules. Il y a eu des hauts et des bas dans cette rencontre. La pause internationale arrive à un bon moment, nous allons pouvoir discuter dans le vestiaire et travailler tous ensemble".