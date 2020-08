Le Standard connait son adversaire pour son entrée en Europa League

Lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League, le Standard affrontera les Gallois du FC Bala Town. Le match se jouera au Pays de Galles.

Le FC Bala Town a terminé à la troisième place du classement du championnat Gallois, derrière The New Saints et Conna's Quay.

La rencontre se jouera donc au Pays de Galles le 17 septembre prochain.