La Gantoise envoie un chouchou du public dans le noyau B

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, il est toujours à Gand. Mais jusqu'à nouvel ordre, il ne fait plus partie du noyau A.

Déjà sur le banc lors de la première de Laszlo Bölöni, Brecht Dejaegere n'était pas repris dans le noyau pour la réception de Malines, dimanche dernier. Et pour cause: Het Laatste Nieuws précise qu'à partir du 8 septembre, il devra s'entraîner avec les espoirs.

Brecht Dejaegere, arrivé en provenance de Courtrai en 2013 et champion de Belgique en 2015 avec les Buffalos, n'a joué que six minutes depuis la reprise et va devoir se trouver un nouveau défi avant la fin du mercato.