Le jeune talent Isaac Nuhu est heureux de ses débuts professionnels

Le joueur âgé de 18 ans vient d'être titularisé à quatre reprises par Benat San José du côté d'Eupen, et il n'a pas déçu.

Arrivé à Eupen en janvier dernier en provenance d'Aspire Senegal, le joueur âgé de 18 est parvenu à saisir sa chance en ce début de saison. Aligné d'entrée de jeu lors des quatre premières journées de championnat, il a même inscrit un but lors du partage à OHL (1-1). Ce samedi face à Saint-Trond, le Ghanéen a été remplacé peu avant la demi-heure de jeu pour des raisons tactiques suite au carton rouge de son coéquipier Jonathan Héris. "Cela arrive dans le football, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il faut déjà penser au match d'après", lâche l'ailier des Pandas avant d'évoquer ses beaux débuts au sein du club germanophone.

"Je suis très content pour l'instant de ce qu'il m'arrive. Je réalise mes débuts professionnels et tout se déroule bien. Il faut continuer de travailler dur", explique le joueur âgé de 18 ans qui paraît toujours à l'aise sur le terrain. "Je dois encore m'améliorer au niveau de ma technique et dans le dernier geste. Je suis du genre à ne jamais abandonner", ajoute l'attaquant qui veut réaliser ses rêves en rejoignant par la suite un top club.

Isaac Nuhu fait sans doute partie des jeunes talents à suivre de notre championnat cette saison. Remuant et déroutant, il met rapidement les défenses adverses en difficulté et n'avait pas été un client facile pour un certain Clinton Mata lors de la réception de Bruges.