Un joueur du Standard cité au Besiktas !

Le Standard de Liège est-il prêt à perdre l'un de ses titulaires dans la dernière ligne droite du mercato ?

Le mercato est temporairement fermé et repartira de plus belle après la trêve internationale, jusqu'au 4 octobre prochain. Les clubs doivent donc encore s'attendre à des départs, et à devoir pallier ceux-ci. Le Standard de Liège pourrait-il perdre un titulaire ? D'après AjansSpor, média spécialisé turc, le Besiktas serait en tout cas très intéressé par le profil de Collins Fai (28 ans).

L'entraîneur du club d'Istanbul, Sergen Yalcin, aurait reçu des rapports positifs concernant le latéral camerounais et le Besiktas serait prêt à formuler une offre au Standard. Reste à savoir si le club liégeois est vendeur : Collins Fai est un titulaire clair depuis le début de saison sous Philippe Montanier, mais arrive en fin de contrat dans un an. Sans prolongation de Fai, un départ cet été serait l'une des dernières occasions pour le Standard de tirer une somme d'argent pour son joueur.