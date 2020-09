L'heure de Jason Denayer chez les Diables Rouges? "La meilleure saison de sa carrière"

Quatre ans après l'Euro 2016 et un peu plus deux ans après son retour dans le groupe des Diables Rouges, Jason Denayer semble avoir un coup à jouer durant ce rassemblement de septembre. Et ça tombe bien, parce qu'il est en forme et prêt à saisir sa chance.

L’histoire n’a pas toujours été rose pour Jason Denayer avec les Diables Rouges. On a longtemps fait de lui, la relève, puis il y a eu l’Euro 2016, l’élimination contre le Pays de Galles et une petite traversée du désert pour le défenseur central: beaucoup de critiques et plus de deux ans sans sélection.

Mais son statut a changé au cours des 24 derniers mois. A la faveur d'un choix judicieux et d'un transfert lucide à Lyon, où il progresse à vue d’oeil. Il s’y sent, d'ailleurs, aujourd'hui comme un poisson dans l’eau. "Jusqu’ici, c’est en France que je me suis le plus épanoui", sourit-il. Et il a confirmé sur la scène européenne, avec un très beau parcours en Ligue des Champions.

C'est certain: Jason Denayer a pris de l'ampleur en Ligue 1. "Je suis plus âgé, j’ai plus d’expérience et ces années m'ont fait grandir. En tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme" estime-t-il. Et ça se traduit sur le terrain. "Je pense qu'en terme d'agressivité et de placement sur le terrain, je suis devenu bien meilleur", souligne le défenseur de 25 ans.

Roberto Martinez: "Il a été très impressionnant avec Lyon"

Et ces progrès seront récompensés en équipe nationale. Il a joué cinq matchs au cours des deux dernières années avec l’équipe nationale, il jouera à nouveau au Danemark et/ou contre l’Islande. Roberto Martinez confirme: "Jason sort de la meilleure saison de sa carrière, il a été très impressionnant et il a énormément gagné en maturité. Je m'attends maintenant à ce qu’il montre avec nous ce qu’il a montré à Lyon cette année."

Jason Denayer est d’ailleurs prêt à saisir cette opportunité, trois semaines après une demi-finale de Ligue des Champions qui a boosté sa confiance. "Je pense que c’est un avantage. C’est un bon moment pour moi, je suis en forme et j’ai déjà repris la saison."

L’occasion pour le défenseur central de 25 ans de faire taire les critiques qui ont pu le cibler dans le passé? "Je joue d’abord pour moi. Pour me prouver que j’ai les qualités et que le travail paye, mais si en même temps, je peux montrer que certaines critiques n’avaient pas lieu d’être, c’est bien aussi."