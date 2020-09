Bientôt la retraite internationale? Jan Vertonghen répond

À 33 ans, Jan Vertonghen en est conscient: ses années sont comptées chez les Diables, mais il n'a "aucune raison" de dire stop.

Jan Vertonghen est déjà le Diable Rouge le plus capé de l'histoire et, donc, l'un des anciens du groupe de Roberto Martinez, mais au rythme des départs, ce statut risque encore de se renforcer. Après Mousa Dembélé et Marouane Fellaini, c'est donc Vincent Kompany qui a décidé d'arrêter sa carrière et qui ne jouera donc plus en équipe nationale.

Ils avaient de bonnes raisons d'arrêter, moi pas.

Et Jan Vertonghen? Il en est loin. "Ces gars font tous partie de ma génération et j'ai joué plus de rencontres avec eux que sans eux d'ailleurs, mais ils avaient de bonnes raisons et ces raisons d'arrêter, moi je ne les ai pas", insiste-t-il.

À 33 ans, le nouveau défenseur central de Benfica sent qu'il en a encore sous le pied et il prend surtout toujours autant de plaisir avec les Diables. "Je me rends bien compte que je suis plus proche de la fin que du début de ma carrière, mais je suis toujours très fier de porter le maillot de l'équipe nationale et je viens à chaque rassemblement avec énormément de plaisir."