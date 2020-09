Krmencik buteur, la Squadra contrée par la Bosnie de Cimirot et une victoire pour les Pays-Bas

Les Oranje entament bien leur Ligue des Nations au contraire de l'Italie, qui a souffert en Bosnie.

La Bosnie de Gojko Cimirot, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a joué un mauvais tour à la Squadra Azzura en ouverture de la Ligue des Nations. L'Italie de Roberto Mancini, qui restait sur une série de onze victoires consécutives.

C'est Edin Dzeko qui avait ouvert le score à l'heure de jeu, l'Italie a répondu dix minutes plus tard grâce à Stefano Sensi, parfaitement servi par Lorenzo Insigne (1-1). Un partage qui offre la tête du groupe aux Pays-Bas. Orphelins de Ronald Koeman, les Oranje ont disposé de la Pologne, privée de Robert Lewandowski, grâce à un but de Steven Bergwijn.

Dans les autres rencontres de la soirée, Peter Zulj a assisté depuis le banc à la belle victoire de l'Autriche contre la Norvège d'Erling Haaland, buteur (1-2), la Roumanie de Ianis Hagi et Nicolae Stanciu a partagé l'enjeu contre l'Irlande du Nord (1-1, buts de George Puscas et de Gavin Whyte), la République Tchèque s'est imposée en Slovaquie avec, entre autres, un but du Brugeois Michael Krmencik (0-3).