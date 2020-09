L'arrivée de Donny van de Beek pas au goût de tout le monde : "C'est un transfert panique"

Donny van de Beek vient de lier son avenir à Manchester United. Un beau transfert pour le Néerlandais, un des derniers grands talents de la génération dorée de l'Ajax à quitter Amsterdam.

Cependant, ce transfert n'a pas convaincu tout le monde, comme l'analyste de la BBC Paul Merson par exemple : "Donny van de Beek est un transfert panique. Solskjaer aurait plutôt besoin d'un défenseur", expliquait ce dernier à Sport Star.

Van de Beek n'est que le premier transfert de Manchester United, mais avec déjà Bruno Fernandes et Paul Pogba, il ne semble pas que van de Beek soit le chaînon manquant au milieu de United : "Ils ont besoin de quelqu'un de plus défensif. Ils viennent de dépenser 45 millions d'euros pour un poste où ils sont déjà bien armés. Fred s'est aussi amélioré, et ils ont déjà Scott McTominay. De plus, Matic vient de signer un nouveau contrat. Ce transfert n'a tout simplement pas de sens", ponctuait l'ancien international anglais, passé par Arsenal ou encore Aston Villa.