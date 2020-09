Arnaud Bodart ne veut plus du banc en Espoirs: "Je suis ambitieux, je veux toujours jouer"

Sélectionné avec les Espoirs, Arnaud Bodart aimerait faire ce qu'il a fait au Standard: s'imposer entre les perches et devenir indéboulonnable.

Il y a un peu plus d'un an, personne n'aurait misé un copec sur Arnaud Bodard. Titulaire au Standard suite à l'erreur de casting Milinkovic-Savic, le jeune Liégeois a pris du galon et est maintenant devenu un indiscutable chez les Rouches. Au point de passer un cap et d'être sélectionné chez les Espoirs.

Je n'ai pas encore discuté de la hiérarchie avec le coach

"Depuis une saison, je pense avoir progressé un peu dans tout en un an", nous confie Bodart qui va découvrir un nouveau coach chez les Espoirs. C'est en effet Jacky Mathijssen qui a pris la succession de Johan Walem. "Il vient avec une nouvelle philosophie. C'est toujours bon à prendre une nouvelle philosophie. On apprend toujours des autres, on n'apprend pas que de soi-même."

Le tout est de savoir si Bodart sera titulaire avec ce changement de coach, ou si Mathijssen va poursuivre avec Svilar entre les perches. "Je n'ai pas encore discuté de la hiérarchie avec le coach mais je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. De mon côté je suis toujours ambitieux et je veux toujours jouer. Mais la cohabitation se passe bien avec Mile. Les gardiens c'est toujours une grande famille".

Que ce soir avec le Standard ou avec les Espoirs, Bodart sera de toute façon appliqué, même sans les supporters: "Il est temps que cela change. Que l'on joue à l'extérieur ou à domicile, les supporters nous donnent toujours un petit plus. Jouer à huis clos, ce n'est pas amusant".