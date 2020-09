Benat San José et Eupen soulagés : "Nous en avions besoin"

Eupen attendait cela depuis le début de la saison et c'est enfin arrivé: les Pandas ont remporté leur première victoire de la saison.

"C'est une victoire importante, contre l'une des meilleures équipes du championnat avec l'un des meilleurs coaches". En conférence de presse d'après-match, Benat San José ne pouvait pas dissimuler sa satisfaction d'avoir enfin remporté une victoire dans ce championnat.

Cette victoire, les Pandas sont allés la chercher avec les tripes: "Cela a en effet été très difficile pour nous, je suis fier de mes joueurs. Nous avons fait un match complet surtout en première période. Nous avons essayé de garder un bloc compact et défensif et de partir en contre. On peut dire que ça a bien marché".

Nous avons fait un match complet

Est-ce la victoire qui va lancer les germanophones? "C'est surtout très bon pour notre confiance. C'est une nouvelle équipe, j'ai eu des nouveaux joueurs mais il y a une très belle attitude dans ce groupe. Je suis heureux pour tout le monde, les joueurs et les supporters".