Déçu après la première défaite du Standard, Montanier pointe ce qu'il manque : "Cela valide nos appréhensions"

Au lieu d'aller chercher cette troisième victoire de suite à l'extérieur, le Standard de Liège s'est incliné à OHL (1-0) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Invaincu jusque là, le Standard de Liège vient de subir sa première défaite de la saison à Den Dreef face au promu louvaniste. "Déception car c'est notre première défaite et que nous avons effectué une bonne entame de match. Si nous avions eu la bonne idée d'ouvrir le score, cela aurait pu nous aider pour la suite du match, mais cette première période était assez équilibrée", a confié Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

À l'heure de jeu, Nicolas Gavory a été exclu après un deuxième carton jaune. "Difficile à dix mais nous avions plus de possession du ballon et nous nous sommes procurés de grosses occasions donc c'est beaucoup de frustration. Néanmoins, j'ai vu un très bon état d'esprit de la part de mes joueurs qui ont tout donné pour revenir et arracher le partage à l'image du tir de Cop et de la tête d'Oulare sur la barre. Un match compliqué à analyser", a souligné le technicien français.

Outre la défaite, le matricule 16 a dû encaisser deux autres mauvaises nouvelles : la sortie sur blessure de Lestienne et la suspension de Gavory. "Ce n'est pas un bon bilan ce soir, mais cela fait partie des aléas d'une saison. Nous prions pour que cette blessure ne soit pas trop grave", a précisé le coach des Rouches avant d'évoquer le peu de solutions concernant les backs. "Nous allons devoir bricoler pour la prochaine rencontre. Nous savions que nous étions justes et nous croisions les doigts en attendant d'avoir un renfort. Nous ne pouvons faire la saison avec deux latéraux, cela valide nos appréhensions", a conclu Philippe Montanier.