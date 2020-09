Albert Sambi Lokonga, revenant et homme du match : "Vinnie et moi avons discuté"

Albert Sambi Lokonga était de retour dans le onze, à la faveur des absences combinées de Michel Vlap et Peter Zulj. Et il a brillé, étant élu homme du match.

C'est à se demander comment Michel Vlap et Peter Zulj pourront retrouver leur place dans les semaines à venir : l'un absent pour cause de coronavirus, l'autre suite à un choix de Vincent Kompany, tous deux auront vu l'entrejeu anderlechtois briller comme jamais encore cette saison. Porté par un homme : Albert Sambi Lokonga, homme du match selon Eleven. "J'étais sorti du onze pour me reposer, on va dire ça comme ça", blague le Diablotin au micro du diffuseur après la rencontre.

Avant de reprendre, avec sérieux : "Non, le coach a fait ses choix. J'ai discuté avec Vinnie et il m'a donné son point de vue, je lui ai donné le mien". Quel était donc le point de vue de l'entraîneur du RSCA ? "Sans entrer dans les détails, disons qu'il voulait que je participe plus au travail défensif". Cela aura été le cas face à au Cercle : Lokonga n'a pas ménagé ses efforts, obtenant au passage de nombreuses et précieuses fautes.

Après des prestations délicates de ses concurrents, Sambi Lokonga a frappé un grand coup. Mais même du banc, il restait positif : "J'étais le premier supporter de l'équipe, et on sait qu'en football tout va vite, du banc au terrain et vice-versa". Kompany aura certainement été ravi du match de son joueur, qui va juste devoir s'habituer à ne plus l'appeler Vinnie : "C'est parce que j'ai encore l'habitude de jouer avec lui et de l'appeler comme ça (rires). Sinon, c'est coach, bien sûr", conclut-il en souriant.