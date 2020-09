Clinton Mata n'en croyait pas ses yeux: "Il aurait pu me casser la cheville"

C'est l'une des deux polémiques de la rencontre: les Brugeois ont réclamé une faute sur Clinton Mata sur le but de Waasland-Beveren mais ni l'arbitre ni le VAR ne sont intervenus.

Nous sommes à la 30ème minute de la rencontre entre le Club de Bruges et Waasland-Beveren. Clinton Mata intercepte un ballon, est taclé par Vukotic et reste au sol. Le jeu se poursuit et sur la possession Daan Heymans égalise. Le VAR, puis l'arbitre de la rencontre, ont analysé les images avant d'accorder le but.

Je me suis dit qu'il allait siffler et donner la rouge

Même s'il touche le ballon, le tacle de Vukotic met en danger l'intégrité physique de son adversaire: il y a l'intensité, la semelle vers l'avant et le pied est décollé. Mais l'arbitre a apprécié la phase d'une autre façon. "D'où je suis, c'est faute pour moi", avait déclaré Philippe Clement en conférence de presse.

Le principal intéressé, Clinto Mata, abondait dans ce sens: "J'ai franchement eu de la chance de pouvoir continuer à jouer", nous confie le défenseur de Bruges. "Il aurait pu me casser la cheville. Je me suis dit qu'il allait siffler, et même donner la rouge. Il est pourtant allé voir les images.... mais heureusement nous avons pu réagir dans la foulée".