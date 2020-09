Record de longévité pour Dick Advocaat en Eredivisie

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges sera sur le banc de Feyenoord pour une saison de plus.

A 72 ans et 351 jours, Dick Advocaat est officiellement devenu l'entraîneur le plus vieux de la Eredivisie. En prenant place pour une saison de plus sur le banc de Feyenoord, il dépasse ainsi Foppe de Haan et 72 ans et 317 jours lors de sa dernière saison avec Heereveen le 8 mai 2016.

S'il avait déjà fait comprendre qu'il pourrait prendre sa retraite, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges a pourtant décidé de rempiler pour une dernière année aux Pays-Bas.