"On n'a pas fait un super match, mais...": Charleroi garde le sourire

Longtemps sevrés d'occasions, sur la pelouse d'un Stade Arc-en-Ciel qui ne leur avait pas franchement réussi ces dernières années, les Zèbres ont su attendre leur moment pour frapper. Avant de résister et d'enfoncer le clou.

Car, il faut l’admettre, pendant plus de 50 minutes, on a pensé que ce match se terminerait sans but et peut-être même sans occasions. Le Sporting, bien cadenassé par le bloc flandrien, a connu bien des soucis à la construction, dimanche soir, à Zulte.

Et les Zèbres en sont conscients: "On n’a pas fait un super match", reconnaît Kaveh Rezaei. "Mais on a su être efficaces, profiter de nos occasions pour faire la différence. Et, surtout, on a fait le travail en équipe, on s’est battu tous ensemble", insiste l’lranien au micro de la Pro League.

D’autaut que les Zèbres savaient que ce n’est pas une partie de plaisir qui les attendait à Zulte Waregem, où ils avaient été battus deux fois la saison dernière. Joris Kayembe confirme: "C’est une équipe avec beaucoup de qualités, on savait que ce serait un match difficile, mais on a eu la bonne mentalité et on a su être patients." Et ça suffit au bonheur de Charleroi, qui quitte le Stade Arc-en-Ciel, avec un bilan toujours aussi parfait de 15 points sur 15...