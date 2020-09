"Demandez aux Rolling Stones s'ils préfèrent jouer dans un stade plein ou dans un jardin avec 4 personnes"

Philippe Clement a tout apprécié ce samedi soir: le retour des supporters, la prestation de son équipe, les buts et la réaction de ses joueurs.

On peut appeler cela une soirée parfaite. Après des semaines de doute, Bruges peut enfin savourer, Philippe Clement le premier: "Je suis dans le football pro depuis des années, et ce que j'ai ressenti ce soir est exceptionnel. Cela fait 6 mois que nous jouons sans public", affirme le coach de Bruges en conférence de presse. "Là, d'un coup, dès l'échauffement, nous avons eu des frissons. Les supporters ont applaudi, ils ont chanté l'hymne. C'étaient des émotions incroyables et nous nous sommes dits qu'ils étaient prêts, alors les joueurs ont voulu leur rendre cette chaleur".

Sur le terrain, on a en effet vu un Club de Bruges conquérant: "J'ai vu un très bon collectif. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions en première mi-temps et nous avons eu la bonne réaction après le but encaissé. Du banc, pour moi il y a faute sur Mata. Nous avons su rester calme et nous n'avons jamais douté. Le deuxième but est arrivé au bon moment pour nous".

Après la mi-temps, le sBrugeois ont baissé un peu de rythmeet ont mis moins de pression, mais la pression est par contre venue du public et les joueurs ont pu donner un peu plus dans les dernières minutes: "Bien sûr que cela change tout. Demandez aux Rolling Stones si ils prefèrent jouer dans un stade plein ou dans un jardin devant 4 personnes".