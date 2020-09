Retrouvailles réussies : Anderlecht ne tremble pas devant son public

Après deux nuls consécutifs, le RSCA n'a pas tremblé et a pris les trois points pour les grandes retrouvailles avec son public au Lotto Park.

Le RSC Anderlecht retrouve enfin son public ce dimanche 13 octobre et le moins qu'on puisse dire est que les attentes sont hautes : la dernière fois que les Mauves jouaient devant leurs fans, ils en passaient 7 à Zulte Waregem et rêvaient de Playoffs 1. Une simple victoire suffirait déjà à ravir tout le monde après deux matchs nuls consécutifs plutôt inquiétants.

Et les incertitudes sont encore nombreuses : Ognjen Vranjes est titularisé un peu faute de mieux, Lukas Nmecha et Albert Sambi Lokonga sont également là ... tout comme Zakaria Bakkali, et non pas un Yari Verschaeren applaudi pour sa prestation en sélection. Pas la meilleure façon de flatter les supporters de retour, qui scandent bien vite le nom du jeune prodige.

Le premier but de Nmecha

Le premier à se mettre en évidence est ... Vranjes : le solide bosnien place sa tête au-dessus des filets d'un Didillon également applaudir par le stade (10e), après un beau travail d'un Doku en jambes. Mais Lukas Nmecha aura lui aussi son occasion : trouvé au point de penalty, il ne parvient pas à cadrer (20e). L'Allemand, pas toujours en vue, enchaînera cependant avec une belle remise pour Percy Tau, qui place à son tour à côté (22e).

Tau, qui occupe le poste axial qu'un Verschaeren convoite certainement, est dans tous les bons coups : le Sud-Africain est le chaînon qui manquait entre le milieu et l'attaque, milieu qui semble bien moins perdu qu'à Ostende. C'est logiquement lui qui débloquera la situation : trouvé dans le rectangle, Tau pousse Bates à la faute. Nmecha transforme calmement le penalty (34e, 1-0). Le Cercle mettra le nez à la fenêtre, mais ni Musaba laissé seul, ni Hoggas sur un coup-franc très dangereux concédé par Vranjes ne trouveront le cadre.

Verschaeren réclamé par le public

Si Tau brille dans l'axe, Zakaria Bakkali se démène sur son flanc mais le public n'en a que pour un homme : Yari Verschaeren, dont le nom est scandé au long du premier quart d'heure de la seconde période. Pourtant, c'est bien Bakkali qui passe tout près du 2-0 en combinant avec Nmecha, mais son plat du pied passe à côté (51e) ...

Il n'y en aura que pour le RSCA en seconde période et c'est finalement sur phase arrêtée, encore, que la différence se fera : sur un coup-franc obtenu par l'inévitable Tau, Trebel glisse très intelligemment au sol vers Amir Murillo qui trompe Didillon (2-0, 68e) et fait le break. De quoi ne plus trembler et permettre à Verschaeren, mais aussi à Mustapha Bundu qui fait ses grands débuts de monter au jeu sans pression. Le score ne bougera plus, malgré, en fin de match, un face-à-face de Percy Tau avec Didillon (89e) et une frappe un poil trop enlevée de Verschaeren au terme d'une très belle phase (90e +1).

Sans être extraordinaires, les Mauves auront probablement disputé leur seconde période la plus complète de la saison : peu d'occasions concédées, un entrejeu très actif (Trebel s'affirme de plus en plus comme indispensable) et beaucoup de mouvement. Et ce sans que le 11 de base soit celui imaginé. Le début de problèmes ... de luxe pour Kompany ?