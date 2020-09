Une première victoire pour "coach Kompany", et avec la manière

Après deux matchs nuls en tant qu'entraîneur, Vincent Kompany a enfin pu fêter sa première victoire. Et les Mauves ont joint la manière au résultat.

Vincent Kompany a tout connu dans le monde du football en tant que joueur, mais depuis ses débuts en tant qu'entraîneur, il n'avait pas encore goûté à la victoire. "Dans le cadre de ma carrière, c'est une étape particulière. Ca me fait évidemment plaisir et je vais rentrer chez moi avec l'envie de continuer à faire progresser cette équipe", déclare-t-il en conférence de presse avec un grand sourire.

Si Anderlecht n'est évidemment pas encore au niveau que Kompany rêve d'atteindre, la seconde période aura été la plus aboutie des Mauves cette saison. "Le plus difficile en football est d'obtenir des résultats avec la manière. Et aujourd'hui, ça cochait les deux cases", se réjouit Vincent Kompany. "J'ai vu des détails sur lesquels travailler, notamment un manque de concentration qui a pu mener à quelques occasions pour l'adversaire".