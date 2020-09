Yari Verschaeren réclamé par le public : "Ca fait plaisir"

C'était l'une des surprises au coup d'envoi : pas de Yari Verschaeren, malgré sa belle montée avec les Diables Rouges et les attentes claires du public.

Tout au long de la rencontre, et ce dès l'échauffement et l'annonce de la composition, les supporters du RSC Anderlecht ont fait savoir à Vincent Kompany qu'ils voulaient voir Yari Verschaeren sur la pelouse. Cela aura été le cas durant 20 minutes, et le chouchou du Lotto Park aura été excellent : 14 passes réussies sur 14, et une frappe qui méritait mieux.

Je voulais marquer pour rendre ce soutien au public!

"Ca fait vraiment plaisir que le public soit à ce point derrière moi", se réjouit Verschaeren après la rencontre au micro d'Eleven. Le Diable Rouge n'a pas encore été titularisé cette saison, mais monte en puissance. "Ca va de mieux en mieux. Il y a toujours de la concurrence dans un grand club et c'est à moi de saisir ma chance ! Je pense que je l'ai bien fait, même si malheureusement, je n'ai pas pu conclure par un but", estime-t-il. "J'étais vraiment frustré après cette occasion, je voulais rendre quelque chose au public !".