Un arbitre suédois pour les débuts européens de la Gantoise

Un arbitre qui rappelle de bons souvenirs aux clubs belges sur la scène européenne.

Après un départ complètement manqué en championnat, la Gantoise jouera une partie de sa saison, mardi soir, contre le Rapid de Vienne, au troisième tour de qualifications de la Ligue des Champions. Et c'est le Suédois Andreas Ekberg qui sera chargé de siffler la rencontre. Et s'il n'a pas encore croisé les Buffalos, il a déjà eu l'occasion de diriger plusieurs clubs belges en Coupe d'Europe.

L'an dernier, il était au sifflet du duel entre le Standard et Arsenal (2-2) et il a aussi dirigé deux rencontres du Sporting d'Anderlecht: lors de la défaite des Mauves à Fenerbahce, en phase de poules d'Europa League, il y a deux ans et lors d'une inoubliable 6-1 du Sporting contre Mayence, toujours en Europa League, lel 3 novembre 2016.