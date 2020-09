La Gantoise reçoit un Rapid Vienne en confiance : les Autrichiens ne sont pas un cadeau

La Gantoise dispute l'un des matchs les plus importants de sa saison ce soir, et va le faire dans des circonstances particulières. Qui plus est, face à un adversaire à ne pas sous-estimer : le Rapid Vienne.

Un âge d'or révolu, mais un habitué de l'Europe

Le Rapid Vienne est le club le plus titré d'Autriche, et de loin (32 titres, soit 6 de plus que l'Austria rival) ... mais le temps où le club de la capitale dominait la Bundesliga est passé : le dernier titre du Rapid date de 2007-2008, avant que l'hégémonie des nouveaux riches du Red Bull Salzbourg ne commence pleinement (sept titres consécutifs pour le club de la marque au taureau, et 10 sur les 12 dernières années).

Pour autant, le Rapid reste habitué à l'Europe et même aux phases de poules : depuis 2008, il dispute 7 fois les phases de poules de l'Europa League, croisant notamment la route du Racing Genk en 2016-2017 (3-2 en Autriche, 1-0 à Genk). Après une saison sans Europe en 2019-2020, le Rapid, 2e de Bundesliga la saison passée, compte bien passer l'écueil gantois ...

Un début de saison qui donne confiance

Le Rapid Vienne semble revenir dans le coup après une saison 2018-2019 très décevante qui avait vu le club terminer 8e et disputer la poule de relégation (remportée aisément) : la saison 2019-2020 a donné pleine et entière satisfaction, le travail de Dietmar Kühbauer commençant à payer et les Grün-Weissen terminant deuxièmes au terme des Playoffs.

Face au Lokomotiv Zagreb, le Rapid ne l'emporte que d'une courte tête pour se hisser au troisième tour qualificatif et faire face à La Gantoise. Mais le premier match de championnat, une belle victoire 4-1 face à l'Admira Wacker, confirme la bonne passe viennoise.

L'homme à suivre : Taxiarchis Fountas

S'il y a bien un homme dont les joueurs de Wim De Decker doivent se méfier ce soir, c'est Taxiarchis Fountas (25 ans), l'avant-centre grec du Rapid Vienne. Probablement l'un des coups les plus fumants du mercato estival 2019 : blessé à l'épaule au terme de la saison 2018-2019, Fountas est laissé libre par le SKN St Pölten ... et débarque donc gratuitement à Vienne.

Taxiarchis Fountas a joué 259' (trois apparitions) avec le Rapid Wien depuis le début de la saison 2020-2021. Il totalise déjà 5 buts et une passe décisive. Un départ canon dans la lignée de sa saison précédente. pic.twitter.com/F5DHZFRhse — Football Grec France (@footgrec) September 13, 2020

Résultat : 20 buts en 29 matchs et un titre de meilleur buteur de Bundesliga autrichienne, pour une valeur de transfert qui bondit jusqu'à 3 millions d'euros. De quoi retrouver la sélection grecque lors des derniers matchs de Ligue des Nations. Et Taxiarchis Fountas n'est pas décidé à réduire l'allure : avec un doublé contre l'Admira et un triplé en OFB Cup, l'ancien de l'AEK en est déjà à ... 5 buts en 3 matchs cette saison.