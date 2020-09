Walscout - épisode 2 : cinq pistes défensives pour La Gantoise

Quelle recrue pour renforcer l'arrière-garde de La Gantoise ? Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

À la recherche d'un nouveau profil pour renforcer son secteur défensif, La Gantoise n'a toujours pas trouvé la perle rare. Selon les dernières indiscrétions, le club de la ville de Gand souhaiterait recruter un défenseur central, gaucher de préférence, pour avoir une option tactique supplémentaire. Cependant, avec le récent départ de László Bölöni, les choses pourraient changer puisque Bruno Godeau, annoncé sur le départ, pourrait être amené à rester au club. Quoi qu'il en soit, un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement du club flamand, et a choisi de proposer cinq idées de recrutement pour les Buffalos.

La piste n°1 : Maxime Le Marchand (30 ans/Fulham)

Tout juste trentenaire, Maxime Le Marchand possède une certaine expérience du haut niveau. En effet, même s'il n'a connu l'élite que tardivement (en 2015), le défenseur français a prouvé sa valeur dans deux championnats majeurs en Europe, d'abord avec l'OGC Nice en Ligue 1 (65 matchs) puis ensuite avec Fulham en Premier League (26 matchs). Parmi ses nombreuses qualités, le joueur formé à Rennes possède un bon pied gauche, utile lorsqu'il s'agit de relancer le ballon proprement depuis l'arrière. Avec la montée de Fulham en Premier League, le numéro 20 va sans doute voir la concurrence à son poste se renforcer dans les jours à venir, ce qui pourrait fortement diminuer son temps de jeu s'il choisit de rester chez les Cottagers. Un départ semble donc envisageable pour lui et son prix est accessible, puisque sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 1,6 millions d'euros par Transfermarkt.

Le joueur à relancer : Reece Oxford (21 ans/Augsbourg)

Talent précoce, Reece Oxford a fait ses débuts en professionnel avec West Ham à seulement 16 ans (le 2 juillet 2015). Annoncé comme un véritable crack dès son plus jeune âge, le défenseur anglais compte 35 capes avec les sélections de jeunes des Three Lions. Pourtant, depuis quelques années, sa carrière est en déclin. Transféré à Augsbourg au cours de l'été 2019 contre 2 millions d'euros, l'ancien Hammer n'a joué que 367 minutes la saison dernière. En manque de temps de jeu, il ne devrait pas être retenu par le club allemand. Une opportunité à saisir pour La Gantoise qui pourrait prendre le pari de relancer un ancien grand espoir du football anglais.

Le joueur d'expérience : Jeffrey Bruma (28 ans/VfL Wolfsburg)

Si l'on se penche sur le parcours du joueur de 28 ans, on constate que ce dernier compte plusieurs écuries prestigieuses à son palmarès, comme Chelsea, Schalke 04 ou encore le PSV Eindhoven. Mais c'est surtout du côté de Wolsburg, en Bundesliga, que l'international néerlandais (25 capes) s'est affirmé. De retour de prêt après une expérience de six mois à Mayence, l'ancien joueur du Feyenoord n'est plus en odeur de sainteté chez les Loups. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2021, il pourrait aller voir ailleurs cet été.

Le pari : Julian Chabot (22 ans/Sampdoria de Gênes)

Formé à Francfort puis passé par l'académie du RB Leipzig, Julian Chabot s'est finalement révélé aux Pays-Bas. Après deux saisons pleines en Eredivisie (48 matchs), le défenseur franco-allemand a rejoint la Sampdoria en juillet 2019. Un transfert peu fructueux jusqu'à présent puisque le joueur n'a disputé que 660 minutes la saison dernière. Pourtant, l'international espoir allemand (13 capes) semble disposer de toutes les qualités nécessaires pour s'imposer au haut niveau. Une piste à suivre de près.

Le come-back : Hervé Matthys (24 ans/Excelsior Rotterdam)

Formé au Club de Bruges puis passé par l'académie d'Anderlecht, Hervé Matthys n'est jamais parvenu à s'imposer en Belgique. Pourtant, depuis son départ aux Pays-Bas, le défenseur de 24 ans s'épanouit en deuxième division néerlandaise. Devenu plus complet, il sort de deux saisons abouties avec l'Excelsior (54 matchs joués). Son contrat arrivant à terme en juin prochain, le club de Rotterdam va devoir le prolonger ou s'en séparer cet été s'il souhaite récupérer une indemnité de transfert pour son numéro 3.

Voici donc cinq pistes qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté de La Gantoise. Néanmoins, comme précisé précedemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité du côté du matricule 7 jusqu'à présent.