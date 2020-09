La parade qui a privé Dorian Dessoleil de son deuxième but de la saison

Eike Bansen ajoute son nom à la liste des portiers ayant obtenu le titre honorifique de "parade du week-end" cette saison.

Les occasions ont mis du temps à se dessiner, dimanche, au Stade Arc-en-Ciel, lors du duel entre Zulte Waregem et le Sporting de Charleroi. Mais ça n'a pas empêché Eike Bansen de s'illustrer et de priver Dorian Dessoleil de son deuxième but de la saison.

Le capitaine carolo avait pourtant fait tout ce qui était possible pour mettre cette balle au fond, mais le portier allemand de Zulte Waregem a sorti le grand jeu pour repousser sa tentative. Un joli réflexe!