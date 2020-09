Anthony Vanden Borre futur patron d'une équipe U23 d'Anderlecht en D1B ?

Le club bruxellois ne veut pas que le Club de Bruges soit la seule équipe possible à avoir une équipe U23 au sein de l'antichambre du football belge.

À partir de la saison prochaine, Anderlecht veut également une équipe U23 en D1B pour donner à ses jeunes une meilleure post-formation. Et c'est là que sera l'avenir d'Anthony Vanden Borre, comme le relatent nos confrères de Het Nieuwsblad. Le joueur âgé de 32 ans a reçu la proposition de devenir le patron de cette équipe. Il jouerait toujours lui-même, mais en même temps, il guiderait les talents.

En tant qu'acteur de premier plan, la direction mauve ne voit de toute façon aucun avenir pour VdB. Son corps ne peut plus faire face au plus haut niveau. Cependant, Vanden Borre a alors été autorisé à rester et le club a maintenant un nouveau rôle pour lui. La condition est que le D1B soit élargie et que certains joueurs plus âgés soient également admis.