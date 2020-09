Inquiétudes pour Ryota Morioka à Charleroi?

Auteur d'un superbe assist, puis sorti sur blessure: soirée contrastée pour le milieu de terrain japonais du Sporting de Charleroi.

En dehors du but encaissé en fin de rencontre, la seule mauvaise nouvelle de la soirée de vendredi pour Charleroi concernait Ryota Morioka, contraint de céder sa place à Gaëtan Hendrickx dans le dernier quart d'heure.

Une sortie consécutive à un contact et à des douleurs au dos. "Il avait pris un coup sur le dos et il avait mal. On verra comment ça aura évolué d'ici demain", explique son coach. "Mais le point positif, c'est qu'après le match, ça avait l'air d'aller beaucoup mieux."

À six jours de l'entrée en lice de Charleroi en Europa League, le staff du Sporting va, en tout cas, croiser les doigts pour qu'il ne s'agisse que d'une alerte pour Ryota Morioka.