Joli coup d'OHL qui attire un international Espoirs belge !

OHL s'est renforcé dans le secteur offensif, et de façon intéressante : l'international belge U21 Josh Eppiah est prêté par Leicester City.

Connaissez-vous Josh Eppiah (21 ans) ? Peut-être pas : ce jeune joueur formé à Leicester City et disposant des nationalités belge et anglaise n'a été appelé pour la première fois que récemment avec les Espoirs de Jacky Mathijssen, et n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec les Foxes en Angleterre. Eppiah y est cependant un pilier de l'équipe réserve, mais doit désormais découvrir le football professionnel.

Et il le fera en Belgique : Josh Eppiah est prêté par Leicester City à son club "frère", Oud-Heverlee Louvain, également propriété de King Power. Un transfert intéressant pour les Louvanistes !