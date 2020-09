Le Bayern Munich s'adjuge la Supercoupe d'Europe aux prolongations

Le Bayern Munich a été malmené par le FC Séville mais a fini par l'emporter aux prolongations face au FC Séville.

Comme souvent, le vainqueur de la Ligue des Champions s'est adjugé la Supercoupe d'Europe : le Bayern Munich, pourtant bien gêné par le FC Séville, s'est imposé aux prolongations et réalise ainsi un superbe quadruplé - Championnat, Coupe, Ligue des Champions et donc Supercoupe, comme en 2013.

Séville, se défaisant du pressing allemand pour jouer parfaitement le contre, avait pourtant pris l'avantage : Ivan Rakitic, revenu au bercail, obtenait un penalty sur une faute de David Alaba. Lucas Ocampos transformait calmement (0-1, 13e). Les occasions étaient cependant bavaroises, et le Bayern allait finir par égaliser via Leon Goretzka (1-1, 34e).

Neuer, toujours

Manuel Neuer sauvera son équipe au retour du vestiaire, déjà, avant que l'arbitre ne siffle hors-jeu sur un but de Robert Lewandowski, et faute sur un but de Leroy Sané. Il n'y en a que pour le Bayern, jusqu'à un face-à-face de En-Nesyri à la 87e - remporté par l'immuable Neuer. Immuable et chanceux, car sauvé par son poteau dès la reprise des hostilités pour les prolongations (92e) ; c'est finalement Javi Martinez, de la tête, qui scelle le titre bavarois (102e, 2-1).