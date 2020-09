Jestrovic prévient le Standard : "Gardez un oeil sur lui, il est vraiment incroyable"

Le Standard de Liège affrontera Vojvodina ce jeudi soir. Une équipe qui connaît bien l'ancien attaquant d'Anderlecht, Nenad Jestrovic. Il avertit le matricule 16 : "Gardez un oeil sur lui."

Le Standard est le favori pour ce duel européen mais avec les Serbes, on ne sait jamais. "Croyez-moi, Vojvodina peut surprendre, surtout dans un Sclessin vide. C'est un avantage pour eux. De plus, ils n'ont rien à perdre et ne vont pas venir sur le terrain avec un drapeau blanc, les Serbes ne font jamais ça", a déclaré Nenad Jestrovic à Het Laatste Nieuws.

Leur entraîneur est un homme spécial. "Vous devez garder un œil sur leur coach. Nenad Lalatovic : un homme excentrique, qui est complètement absorbé par le jeu. Il est vraiment incroyable, il n'a pas peur de faire du théâtre comme José Mourinho. C'est aussi un entraîneur fantastique, car Lalatovic obtient de grands résultats avec de petites équipes", a conclu Jestrovic.