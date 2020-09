Le Sporting de Charleroi continue d'écrire son histoire: "Ce sera le cas si on passe jeudi prochain"

Après une troisième place la saison dernière en Pro League et après un 18 sur 18 en championnat : une belle victoire européenne pour le Sporting de Charleroi à qui tout réussit en ce moment. Même si l'objectif n'est pas encore atteint.

Les Zèbres ont déjà écrit un bout de l’histoire de leur club, vendredi dernier, en ajoutant une sixième victoire consécutive à leur palmarès du début de saison. Un départ prolifique que le Sporting n’avait jamais connu en Division 1.

En effaçant le Partizan, jeudi soir, ils ont ajouté une ligne à ce joli palmarès. "Je ne sais pas si on a conscience d’écrire l’histoire", estime pourtant Karim Belhocine qui est très clair : la mission ne sera accomplie qu’en cas de victoire jeudi prochain. "On écrira l’histoire si on parvient à se qualifier pour la phase de poules, contre le Lech Poznan la semaine prochaine."

Une qualification dont tout le Sporting rêve, et qui semble désormais à portée de crampons. "Ce serait super qu'on y parvienne et surtout pour les garçons. Il faut vivre l’ambiance du vestiaire et voir les joueurs travailler ensemble, pour comprendre à quel point ils méritent d’aller chercher cette qualification."