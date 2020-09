Difficile de faire pire...

La Gantoise est en train de toucher le fond, et il est fort possible que le club creuse encore.

Les joueurs de Gand ont-ils regardé Chelsea ce samedi après-midi? Les Buffalos se sont bien inspirés du match des Blues, surtout dans leur façon de défendre. Après une bonne première demi-heure, avec pas mal de rythme malgré la joute européenne du milieu de semaine, les joueurs de De Decker sont retombés dans leurs travers.

Celui qui a ouvert la porte de la médiocrité, c'est Davy Roef. La frappe de Sowah est puissante, mais elle vient sur lui et le gardien s'est tout simplement troué. Dans la foulée, Henry se joue de la défense adverse et sert parfaitement Maertens qui ne se fait pas prier pour doubler la mise et faire huer les spectateurs présents.

Après la pause, Sowah se permet même de s'en aller tromper une troisième fois le gardien adverse (0-3). Les spectateurs ne huent plus, ils scandent le nom de Thorup. Les locaux vont alors avoir un sursaut d'orgueil et revenir à 2-3 en moins de temps qu'il ne faut pour le dire... grâce à deux penalties signés Dorsch et Klientdienst. Dans la foulée, la barre tremble sur une tête de ce dernier. Le public pousse, les Buffalos aussi.

Les minutes défilent, mais Gand ne trouve pas la solution ni l'ouverture pour la troisième fois. Les Buffalos restent avec 6 points en 7 rencontres, au contraire d'OHL qui a flairé le bon coup et qui s'empare de la septième place avec ses 11 points.