Eupen a gêné les Mauves : "On savait que ce serait différent de Waasland ou du Cercle"

L'AS Eupen aura été une épine dans le pied d'Anderlecht ce dimanche : les Pandas ont arraché le nul de manière plutôt méritoire.

Vincent Kompany le savait : cet Eupen était peut-être l'un des adversaires les plus dangereux qu'Anderlecht a eu à affronter de la saison. "Ils étaient très bien organisés, avec de la vitesse sur les côtés et de la profondeur de banc", reconnaît l'entraîneur des Mauves. "On savait en préparant le match que ce serait différent de Waasland-Beveren ou même du Cercle".

Anderlecht n'a jamais paru capable de prendre son adversaire au dépourvu, ne trouvant la faille que de l'extérieur du rectangle. "Je sais à quel point c'est frustrant de perdre deux points à domicile comme ça, mais nous avons eu une semaine difficile", relativise Kompany. "J'ai décidé de ne pas me plaindre de tout ce qui se passe en rapport avec le coronavirus, sinon je n'en sors jamais. Mais c'est un peu comme un Rubiks Cube, il y a toujours un nouveau problème qui surgit".