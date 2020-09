Le Standard a bredouillé : "Nous avons commis des erreurs grossières"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre Zulte Waregem (2-2) lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches n'ont pas été assez consistants face à des Flandriens bien en place.

Cueilli à froid en début de rencontre par Zulte Waregem, le Standard de Liège a galéré ce dimanche malgré la présence de 6.578 supporters à Sclessin. "C'est le quatrième match en douze jours", confie d'emblée Philippe Montanier. "Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et avons commis des erreurs grossières. Puis quand nous prenons le pas, nous encaissons un but. En deuxième mi-temps, on égalise vite mais nous avons une mauvaise habitude, celle d'encaisser un but après l'engagement. Mais j'ai vu une grosse mentalité de la part de mes troupes qui n'ont pas baissé les bras", a souligné le technicien français.

L'entraîneur principal du Standard a expliqué pourquoi il avait fait tourner son équipe ce week-end. "Je trouvais que les remplaçants avaient amené un vent de fraîcheur contre Vojvodina et je voulais répéter cela contre Zulte. Certains ont amené quelque chose, d'autres moins", a expliqué le T1 du matricule 16 qui n'a pas repris Cimirot et Avenatti afin de les laisser souffler.

C'est Jackson Muleka qui arrachera le partage en fin de rencontre côté liégeois. "Il nous laisse une très bonne impression. Beaucoup d'impact et d'énergie comme lors de son entrée au jeu contre Vojvodina. Cerise sur le gâteau ce dimanche, il marque le but égalisateur. Il a trouvé sa place dans le groupe et sur le terrain", a expliqué l'ancien coach de Lens avant d'évoquer la réussite de Zulte Waregem. "J'envie mon adversaire qui a eu deux occasions et qui a marqué autant de buts : 100% réussite totale. Zulte a bien réagi après le gros revers subi contre le Club de Bruges", a conclu Montanier.