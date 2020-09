Kevin Muscat : "Jusqu'au premier but, nous étions dans le match"

STVV a encaissé une troisième défaite de rang sur la pelouse de Malines, et flirte désormais avec la zone rouge.

Muscat a reconnu que Malines était la meilleure équipe, toutefois, le coach Canari n'était pas complètement mécontent de ses hommes : "Nous avons fait un effort, mais la différence était trop grande. C'était dommage d'avoir pris ce premier but et difficile de revenir après cela."

Muscat était satisfait de l'engagement affiché par ses joueurs : "On aurait peut-être pu obtenir un penalty en première mi-temps, mais nous encaissons ce premier but. Jusqu'au premier but, nous étions dans le match. Nous avons fait preuve de beaucoup de courage et d'esprit, mais ce n'était pas suffisant."