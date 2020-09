Un retour de Hein Vanhaezebroek? La direction gantoise répond

Les noms circulent, la direction insiste.

Battu en Ligue des Champions, puis en championnat à OHL, Wim De Decker conserve la confiance de sa direction. Et il n'est pas question d'un retour de Hein Vanhaezebrouck à la Ghelamco Arena. "Je comprends que certains noms circulent, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour", insiste Michel Louwagie, dans un entretien accordé à VTM.

"Aucune raison de changer"

Au contraire, la direction gantoise est satisfaite du travail de Wim De Decker. "Nous ne cherchons pas d'autre coach", ajoute le bras droit d'Ivan De Witte. "Si on analyse les quatre matchs joués sous la conduite de Wim De Decker, il n'y a aucune raison de changer."

Et la dernière prestation en est le reflet pour Michel Louwagie. "Contre OHL, on était privé de beaucoup de joueurs importants, et pourtant on a quand même vu du bon football. Ce sont les erreurs individuelles qu'il faut gommer le plus vite possible." Wim De Decker semble en tout cas bien parti pour siéger sur le banc gantois.