En manque de temps de jeu, cet attaquant d'Anderlecht est proche d'un départ

Depuis qu'il a été sélectionné chez les Diables Rouges, Nany Dimata n'a joué que 36 minutes en trois montées au jeu. C'est trop peu même après une saison blanche.

Pour le moment, Vincent Kompany préfère aligner Lukas Nmecha au poste d'attaquant de pointe pour son équipe. Cette solution, axée sur le court terme, risque de ne pas changer et Dimata veut plus de temps de jeu. Anderlecht ne serait pas contre car le club croit en Antoine Colassin.

Selon nos informations, un montant de 5 millions serait nécéssaire pour libérer Dimata de son contrat et donc pouvoir discuter avec l'attaquant des Diables Rouges. On a évoqué Dijon il y a quelques semaines mais l'attaquant a refusé. D'autres clubs sont à l'affût, surtout en Ligue 1 et en Eredivisie.