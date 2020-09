Roberto Martinez surprend : Vanheusden, Saelemaekers et Bornauw repris ... avec les A et les Espoirs !

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les rencontres du mois d'octobre et réservait une sacrée surprise : plusieurs Espoirs disputeront un match avec les Diables Rouges avant de rejoindre les U21.

Leurs noms avaient été prononcés quelques minutes plus tôt par Jacky Mathijssen : Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers font partie de la sélection des U21 ... mais ont également été appelés par Roberto Martinez en équipe A. "Nous voulons les aider dans leur progression et c'est une opportunité extraordinaire pour eux. Ils disputeront le premier match avec les A, puis retourneront dans le noyau Espoirs pour les importants matchs à venir".

Ces trois joueurs font partie des 5 nouveaux venus de la sélection : Dodi Lukebakio et le Carolo Joris Kayembe vont également découvrir les Diables Rouges. "Dodi a fait de gros progrès et a désormais l'état d'esprit pour intégrer l'équipe", déclare Martinez au sujet de l'ailier du Hertha Berlin. "Joris Kayembe est un profil spécifique très difficile à trouver, c'est un reflet du bon travail de Charleroi en championnat. Leurs backs sont l'une des raisons de leur réussite et ils sont tous deux appelés, l'un avec les A et l'autre avec les U21 (Maxime Busi, nda)".

La sélection complète : 33 joueurs !

Roberto Martinez a ratissé large pour ces 3 rencontres, face à la Côte d'Ivoire, puis en Angleterre et en Islande : 33 joueurs ont été appelés. Parmi eux, Eden Hazard encore en processus de retour en forme du côté du Real Madrid mais aussi Yari Verschaeren qui doit encore faire son retour à Anderlecht après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus.

Thorgan Hazard (blessure), Landry Dimata ou encore Thomas Vermaelen sont absents.