Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/10: Fortuna dos Santos - Djouahra - Keita - Schubert - Vagiannidis

Saint-Trond est la troisième moins bonne défense de Jupiler Pro League (13 bus) derrière Zulte Waregem et Waasland-Beveren. Peu fiers, les Canaris cherchent un défenseur supplémentaire. Et celui-ci pourrait venir de l'Inter Milan. (Lire la suite)

Frederik Rönnow quitte l'Eintracht Francfort pour Schalke 04. Le gardien danois de 28 ans vient d'être prêté par les Aigles à l'actuel dernier de Bundesliga après deux journées. Markus Schubert fait le lui le chemin inverse.

