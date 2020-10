Fehervar y a cru : "On pouvait faire quelque chose jusqu'au premier penalty"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège a écarté Fehervar (3-1) lors des barrages de l'Europa League.

Pourtant mené au score par Fehervar, le Standard de Liège est parvenu à prendre la mesure de son adversaire hongrois ce jeudi soir. Une frappe lointaine de Gavory et deux penaltys d'Amallah ont permis aux Rouches de se qualifier pour les poules de l'Europa League. "On félicite le Standard de Liège pour leur qualification. Globalement, nous étions à égalité avant le premier penalty, celui-ci a assommé l'équipe. On pouvait faire quelque chose jusque là, après c'était fini", confie Gabor Marton à l'issue de la rencontre.

"Nous étions mieux qu'eux en première période mais ils ont mieux joué après la pause et ont eu plus d'occasions et deux penaltys. Je ne dirai pas ce que je pense concernant ces penaltys, il est trop tard pour en discuter, cela ne changera rien au résultat", a souligné le coach de Fehervar.

Le vice-champion de Hongrie aura tout de même éliminé trois adversaire pour arriver à ce stade de la compétition. "On est satisfait d'être arrivé jusqu'aux barrages, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne chose pour le football hongrois", a conclu le technicien hongrois.