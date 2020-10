Arnaud Bodart pousse un ouf de soulagement : "Cela aurait fait mal de passer à côté de cette qualification"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège a validé son ticket pour les poules de l'Europa League après sa victoire contre Fehervar (3-1). Le matricule 16 atteint déjà l'un de ses objectifs de la saison.

Les Rouches peuvent pousser un ouf de soulagement, ils rejoignent les poules de l'Europa League après leur victoire contre le vice-champion de Hongrie. "On peut le dire maintenant que nous sommes qualifiés, ces trois joutes européennes étaient difficiles et il y avait du stress qui était présent malgré le fait d'être favori et de jouer à domicile : le danger résidait là justement", souligne Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre. "Cela aurait fait mal de passer à côté de cette qualification pour les poules. Nous allons pouvoir de nouveau goûter à ces joutes européennes. L'équipe va pouvoir continuer d'apprendre et de se montrer. On joue au football pour vivre ce genre de rencontre", a expliqué le dernier rempart liégeois.

Le portier liégeois a encaissé un but ce jeudi soir. "Je glisse un peu mais je reviens vite dans l'action. Kostas (Laifis) contrôle pour se remettre sur son pied droit et se retrouve court. Une situation de un contre un où le goal est plus ouvert à ma droite. J'ai cru qu'il allait la placer là mais il la met bien de l'autre côté. Ces trois-quatre derniers match, j'ai peu de ballons et je prends des buts. Il y a toujours des passes comme ça dans le football. Ce premier but nous a mis un coup sur la tête mais nous avons bien réagi en seconde période. Il faut continuer sur cette lancée", a conclu Arnaud Bodart.