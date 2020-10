🎥 Les débuts compliqués de Gonzalo Higuain en MLS : "C'est de la provocation"

Considéré comme la star de l'Inter Miami depuis son arrivée cette saison, Gonzalo Higuain a eu du mal à convaincre pour ses grands débuts. Dans le match face à Philadelphia Union, l'ancien joueur de la Juventus a complètement loupé un penalty qui aurait remis son équipe dans le match.

Suite à ce raté, ses adversaires s'étaient rué vers lui pour le chambrer. Un comportement qui a particulièrement touché le joueur. "J'ai senti que c'était un manque de respect et j'ai réagi. Je crois au fair-play. Je suis une personne émotive et je ne pouvais ni l'accepter ni le tolérer. Cinq joueurs étaient sur moi, c'est de la provocation", explique-t-il dans des propos rapportés par l'AFP.

Gonzalo Higuaín is gonna want this one back. 😮 pic.twitter.com/CG1lYB2sHK